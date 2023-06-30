İzmit'te sokaklar ilaçlanıyor

İzmit Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz aylarında ilaçlama çalışmalarına hız verdiğini açıkladı. Ekiplerin, haşerelere karşı erkenden önlem alarak, belirlenen program doğrultusunda gece gündüz periyodik olarak ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmaların tüm yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.