İzmit'te sokakta broşür dağıtan güzellik salonu kapatıldı

İzmit'te bir güzellik salonuna vatandaşları rahatsız edecek şekilde broşür dağıttığı için 1 gün ticaretten men edilme cezası verildi.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, şehir merkezinde bulunan bir güzellik salonunun yasak olmasına rağmen cadde ve sokaklarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde broşür dağıttığının tespit etti. Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine harekete geçen ekipler tarafından uyarılan güzellik salonu, uyarılara aldırış etmeyince 1 gün ticaretten men edilme cezası aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, “Vatandaşların yoğun şikayeti üzerine söz konusu güzellik salonu önce sözlü olarak uyarıldı. Buna rağmen sokaklarda broşür dağıtmaya devam edince haklarında tutanak tutuldu. Belediye Encümeninin aldığı karar doğrultusunda güzellik salonu bir gün süreyle ticaretten men edildi” dediler.