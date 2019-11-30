İzmit'te tehlike saçan metruk bina yıkıldı

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Arızlı Mahallesi'nde atıl durumda bulunan metruk bina tespit edilerek yıkımı gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde vatandaşların güvenliğini tehdit eden metruk binalar yıkılarak kötü görüntü ortadan kaldırılıyor. Yapılan yıkımlar kapsamında son olarak Arızlı Mahallesi bulunan metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Alandaki yıkım işlemi, imar kanunun 3194 sayılı 39.maddesine istinaden Encümenin kararı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilirdi. Yıkım işlemi ile görüntü kirliliği, çevreye rahatsızlık veren ve tehlike arz eden durumlar da ortadan kalktı.