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İzmit'te tehlikeli binalar yıkılıyor

İzmit Veliahmet Mahallesi’nde bulunan ve mahalleli için tehlike arz eden metruk bina, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

İzmit Veliahmet Mahallesi'nde bulunan ve mahalleli için tehlike arz eden metruk bina, İzmit Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.


İzmit Belediyesi, mahallelerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve özellikle çevrede oynayan çocuklar için tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi Kabaran Çeşme Sokak No:2'de bulunan metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.


3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine göre fen ve sağlık kuralları bakımından sakıncalı ve tehlikeli olan yapının yıkım işlemi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen yıkımın ardından, önleyici belediyecilik hizmeti kapsamında mahallede olası bir kazanın önüne geçilmiş oldu.

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