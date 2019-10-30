İzmit'te tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Çevreye verdiği önem ve çevreci kimliği ile bilinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet atık konusunda ki duyarlı projelerine devam ediyor. Bu kapsamda tekstil atıklarının ekonomiye kazandırılması için İzmit Belediyesi ile bir firma arasında yeni bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında aylık ortalama 20 ton olan tekstil atık miktarının yapılacak ortak projelerle daha yukarı çıkarılması hedeflenirken protokol töreninde İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, ilgili firma Genel Müdürü Ali Sinan Yaşar, İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve Çevre Mühendisi Aslıhan Balcıoğlu katılım sağladı.

3 yıl sürecek olan protokolle birlikte tekstil ve kumaş atıklarının doğayı kirletmeden geri dönüşümünün sağlanması ve atıkların ekonomiye geri kazandırılması amaçlanıyor. Çalışmalarda ayrıca İzmit'te 141 adet olan tekstil kumbara sayısının ilk etapta 180 adete ulaşacağı bilgisi verildi.