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İzmit'te temizlik çalışmaları sürüyor

Her gün binlerce kişinin kullandığı yürüyüş yolu sabahın erken saatlerinde İzmit Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.


İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kentin dört bir yanında cadde cadde, sokak sokak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir titizlikle devam eden çalışmalar kapsamında ekipler sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu doğrultuda faaliyetlerini eksiksiz sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu sabahın erken saatlerinde Yürüyüş Yolu başta olmak üzere kent merkezinin çeşitli noktalarında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin köpüklü, ilaçlı, tazyikli su ve fırçalarla yaptığı detaylı çalışmalarla, kent merkezi her zaman temiz ve sağlık bir şekilde vatandaşların kullanımına hazır halde tutuluyor.

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