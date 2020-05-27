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İzmit'te tüm camiler ibadete hazırlandı

İzmit Belediyesi, normalleşme adımları ile 29 Mayıs Cuma günü ibadete kapılarını açacak ilçe sınırlarındaki tüm camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerine devam ederek hazır hale getiriyor.


İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı korona virüs salgının azalmasıyla atılan normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camilerde tüm tedbirleri aldı. İzmit Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada yer alan ibadet için uygun olan cami avluları ve açık alanların tamamı İzmit Belediyesi tarafından dezenfekte edilmeye devam ediyor. İbadete açılacak olan camilerin listesi İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı web sitelerinde yayınladı. Salgın süresince cemaat ibadetlerine kapalı olan ilçe sınırlarındaki tüm camileri dezenfekte eden İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı, 29 Mayıs Cuma günü için tüm hazırlıklarını tamamladı.


Vatandaşlar 29 Mayıs Cuma günü itibariyle yayınlanan listedeki cami ve açık alanlarda ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

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