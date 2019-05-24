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İzmit'te vatandaşlara çöp uyarısı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, sokakların temiz tutulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, vatandaşlardan cadde ve sokaklara eski ev eşyası, moloz ve bahçe atıkları çıkartılmaması istendi. Yetkililer, İzmit Belediyesi olarak, eski ev eşyası, inşaat atığı ve bahçe atıklarını toplandıklarını hatırlatarak, “Bu tür atığı olanlar bunları cadde ve sokaklara çıkartmadan önce belediyemizi telefonla arayarak randevu almaları gerekiyor. Aksi halde cadde ve sokaklara çıkartılan atıklar hiç de hoş olmayan görüntülere neden olmaktadır. Özellikle şehir merkezinde atık sahipleri mutlaka randevu almalı. Dış mahallerde bu tür atıklar belirli günlerde alınmaktadır” dediler.


Yetkililer ayrıca vatandaşlardan çöplerini çöp konteynerlerin içine atmalarını da isteyerek, “Şehrimizin yaklaşık 9 bin noktasında çöp konteyneri bulunuyor. Bazı kişiler, çöpleri konteyner içine değil de dışına bırakıyorlar. Konteyner dışındaki atıklar, kedi köpekler tarafından dağıtılarak çevre ve insan sağlığı açısından olumsuzluklara da yol açmaktadır” şeklinde konuştu.

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