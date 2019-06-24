İzmit'te yabani ot için günde 4 ton ilaç kullanılıyor

İzmit'te yabani otlar için günde ortalama 4 ton ilaç kullanıldığı açıklandı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yol kenarları, kaldırımlar ve mahalle içlerinde uzayan otların ilaçlama yöntemiyle temizlendiğini belirterek, “Ekiplerimiz bir taraftan tırpanla uzayan otları keserken, bir taraftan da ilaçlama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Yabani otla mücadelede günde ortalama 4000 litre ilaç kullanıyoruz. İlaçlama çalışmasını sezon boyunca 2-3 defa tekrarlamaktayız” dediler.