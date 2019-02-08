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İzmit'te yemek imalathanelerine denetim

İzmit’te her gün binlerce kişinin sıcak çorba içtiği çorba çeşmelerinin imalathanesiyle cenaze yemeklerini temin eden firmada denetimler yapıldı.

İzmit'te her gün binlerce kişinin sıcak çorba içtiği çorba çeşmelerinin imalathanesiyle cenaze yemeklerini temin eden firmada denetimler yapıldı.


İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü ile Kartepe Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı denetimlerde imalathanelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Denetimlerde işyeri ruhsatı, hijyen ve temizlik gibi konuların kontrol edildiğini söyleyen yetkililer, “Bu tür denetimleri sık sık yapıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. İzmitliler çorba çeşmelerinden gönül rahatlığı içinde çorba içebilirler” dedi.

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