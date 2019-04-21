İzmit'te yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında İzmit Belediyesi'nde ilk meclis toplantısı Başkan Hürriyet'in başkanlığında yapıldı.

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından İzmit Belediye Başkanlığını alan Fatma Kaplan Hürriyet ilk belediye meclis toplantısını yaptı. Toplantıda başkan vekilleri, katip üyeleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının seçimi yapıldı. Seçimleri CHP İl Başkanvekili Korkut Öz, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz ve çok sayıda partili ile vatandaş izledi. Meclis toplantısı en genç meclis üyeleri olan CHP'li Devrim Bal ve AK Partili Aykut Çağlayan'ın katip üyesi olarak kürsüye çıkmasıyla başladı. Irak sınırında şehit düşen 4 asker için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilk meclisin kentte iyilik ve huzur getirmesini diledi.

Yapacakları hizmetlerle bir kişinin dahi yüzünü güldürebiliyorsa tüm seçilmişler için kıymetli olacağını düşündüğünü söyleyen Hürriyet, “Partilerimiz ve ideolojilerimiz farklı olabilir ama amaç ortaktır. Amacımız halka hizmettir. Uzlaşma içinde, birliktelikle hareket etmek, birlikte hizmetlere imza atmak kıymetlidir. Seçim döneminde vurguladığımız gibi herkesin başkanı olacağız. 5 yıl sonra herkese iyi başkanlık yaptı, iyi izler bıraktı ve herkesin başkanı olduğu denilmesi benim hedefimdir. Hoşgörü ve iyi niyetle, kullandığımız yetki ve bütçenin halkın olduğunu gözeterek yetkilerimizi kullanacağız. Tüm vatandaşlarımıza ve kentin her noktasına hizmet etmek gayemizdir” dedi.

“Partizanlık yapmadan, ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan vatandaş bize görev verdi” diyen Hürriyet, “Bu tüm seçilmişlerin görevidir. İyi ki İzmitliyim denecek projeler ortaya koyacağımıza inanıyorum. Çoğunluk AK Parti grubunda. Burada başkanlık bizde olsa da kendinizi muhalefet olarak görmeyin. Yapacağımız her iyi iş genel iktidarın başarı çıtasına yazılacaktır. Uyumlu çalışmak, kavgasız gürültüsüz çalışmak ülkemizin ve kentimizin menfaatinedir. Particiliğin olmadığı bir meclis üyesi olarak herkesin hissetmesini diliyorum” diye konuştu.

Hürriyet'in konuşmasının ardından katip üyelikleri için gizli oylama ile seçim yapıldı. Katip üyelikleri için AK Parti Aysel Demirtaş ve Ersin Alparslan önerirken CHP Mehmet Baştürk ve Devrim Bal'ı önerdi. Yapılan oylamada Aysel Demirtaş 21, Ersin Alparslan 21, Devrim Bal 17, Mehmet Baştürk 17 oy aldı. Katip üyeliklerine Demirtaş ve Alparslan seçildi. Katip üyelerin ardından başkanvekilleri seçimi yapıldı. Gizli oylama ile yapılan oylamada AK Parti 1'inci Başkanvekilliğine Hayrettin Ünlü, 2'inci Başkanvekilliğine Engin Duymaz, CHP ise 1'inci Başkanvekilliğine Ünal Özmural 2'inci Başkanvekilliğine ise Arsal Arısal'ı önerdi. Yapılan seçimde Hayrettin Ünlü 21, Engin Duymaz 21, Ünal Özmural 17, Arsal Arısal 17 oy aldı. Seçimlerde Ünlü ve Duymaz başkanvekilliğine seçildi.

Encümen üyeliği için AK Partili Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu ve Mehmet Çetin'i önerdi. CHP ise Nurettin Bulut, Dilek Yalçın ve Ünal Özmural'ı önerdi. Yapılan oylamada AK Parti'in önerisi 21, CHP'nin önerisi ise 17 oy aldı. Encümen'de AK Parti'nin 3 meclis üyesi seçimdi. Toplantıda, 2018 yılı faaliyet raporu okundu. Meclis sonunda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İyi ki İzmitliyim dedirtebilecek projelere imza atma hedefindeyiz. Yeni donemde iyi projelere devam edeceği ama atıl kalan, faydalı olmayan projeleri sonlandıracağız. Partizanlığın, kısır çekişmelerin olmadığı, bir İzmit özlemimiz var. Yeni hayaller kurmak ve bu hayalleri güzel projelerle taçlandırmak lazım” şeklinde konuştu.