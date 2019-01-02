İzmit'te yeni park yapılıyor

İzmit Belediyesi şehrin dört bir yanına 500'e yakın park kazandıran belediye ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi'ne de yeni bir park yapıyor.

İzmit Belediyesi Atatürk Mahallesi içerisinde bulunan Çimenlik Sokak'ta bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan parkta çocuk oyun grupları, dinlenme yerleri, yürüyüş alanları, piknik alanıyla kondisyon aletleri bulunacak. Çevresi duvarla çevrilen parkta halen sert zemin ve bitkilendirme çalışması devam ediyor. Kent mobilyalarının yerleştirilmesinin ardından parkın Ocak ayı sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor. Mahalle sakinleri parkın yapımı için emeği geçenlere teşekkür ettiler.