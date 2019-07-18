İzmit'te yeşil mavi sokak etkinlikleri başladı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yeşil Mavi Sokak' etkinliklerinin ilki Belsa Plaza önünde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, İZMEK ud kursu öğrencileri, Belsa Plaza önünde muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen ve büyük beğeni toplayan müzik performansı her hafta Cuma günü 17.00-18.00 saatleri arasında tekrarlanacağı belirtildi. “Yeşil Mavi Sokak” etkinlikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan belediyesi yetkililer, "İzmitlilerin sanatla daha iç içe olması ve doyasıya yaşaması için bu tür etkinlikler devam edecek. Her hafta şehrin ayrı bir noktasında gerçekleşecek etkinliklerle kent yaşamına renk katmak istiyoruz” dedi.