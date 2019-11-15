İzmit'te yıkışma tehlikesi yaşayan 3 metruk bina yıkıldı

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından son 15 gün içerisinde farklı mahallelerdeki tehlike arz eden 3 metruk yapının daha yıkım işi tamamlandı. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kent siluetini bozan ve çevreye tehlike arz ettiği tespit edilen metruk yapıların yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Kasım ayı başından bu yana farklı mahallelerde, vatandaşların şikayetleri ve İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu tespit edilen 3 metruk yapının yıkım işleri tamamlandı.

İzmit Tavşantepe Mahallesi Hacıbektaşi Sokak, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Çalık Sokak, İzmit Kozluk Mahallesi Hacıhazım Sokak'ta bulunan metruk yapılar yapı kontol müdürlüğü teknik ekiplerinin gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.