İzmit'te yılın ilk bisikletleri dağıtıldı

İzmit Belediyesi'nin “Haydi Bisikletle Okula Projesi” kapsamında bisiklet dağıtımları devam ediyor.

2019 yılının ilk bisikletleri 28 Haziran Ortaokulu'nda dağıtıldı. Okulda 134 öğrenciye bisikletleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından teslim edildi. Bisiklet dağıtım törenine Başkan Doğan'ın yanı sıra okul müdürü Murat Doyaroğlu, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan Vekili Sibel Saraç, Kadıköy Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Yıldırım, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı. Öğrencilerin büyük sevinç yaşadığını belirten 28 Haziran Ortaokulu Müdürü Murat Doyaroğlu, “Sadece bizim okulumuzda şimdiye kadar bine yakın öğrenciye bisiklet verildi. Öğrencilere büyük sevinç yaşatan Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirdiklerini belirten İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan, “Bir yerde 10 yıl görev yapmak yeterli. Zamanı gelince bu koltukları başkalarına devretmek gerekir. Görev yaptığımız İzmit Belediyesi'nde bütçemizi her yıl arttırdık. Milletin kuruşunu ziyan etmedik, Milletin kaynaklarını yine millet için harcadık. Türkiye'ye ve Avrupa'ya örnek projeler yaptık. Dünyanın en gelişmiş deprem müzesi bizim şehrimizde bulunuyor. Bütün çocuklarımızın deprem müzesini görmesini isteriz. Projelerimiz içerisinde en çok keyif aldığım proje bisiklet projesidir. Şimdiye kadar 80 bin bisiklet dağıttık. Gelişmiş birçok ülkede bisiklet her alanda kullanılmaktadır. Göreve gelirken ‘İzmit bisiklet şehri olacak' dediğimde bana kimse inanmamıştı. Bugün artık bu projemiz Türkiye'ye örnek oldu. Dünyanın hiçbir yerinde bizim kadar çocuklara bisiklet dağıtan yoktur. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Okullarımızın güzel olması, eğitimin güzel olması ve çocuklarımızın bizim gördüğümüz eksiklikleri görmemesi çok önemli. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yavrularımızla ulaşacağız. Bunun için çocuklarımızı sağlıklı, bilgili, çağın gereklerine göre yetiştirmeliyiz. İzmit Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz ” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.