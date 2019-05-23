İzmit'te yıpranan bayraklar yenilendi

İzmit Belediyesi tarafından şehrin değişik noktalarında bulunan bayrak direklerinin bakım ve onarımı yapıldı. Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, başta belediye hizmet binaları olmak üzere şehrin muhtelif yerlerindeki bayrak direklerindeki aksaklıkları giderdiler. Görevliler büyük bayrak direklerinin çelik halatları ile mekanizmalarının bakım ve onarımını gerçekleştirirken eskiyen, yırtılan ve solan bayrakları da yenileriyle değiştirdi.