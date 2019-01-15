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İzmit'te yol çalışmaları seneye damga vurdu

İzmit’te bir yıl içinde 159 bin 120 metrekare parke yol yapıldığı açıklandı.

İzmit'te bir yıl içinde 159 bin 120 metrekare parke yol yapıldığı açıklandı.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2018 yılı içinde 40 mahallede 77 sokakta parke çalışması yapıldı. Şehir merkezi ve köylerde çalışmaların düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten yetkililer, geçen yıl içinde hedeflenenin üzerinde parke çalışması yapıldığını söyledi. Belediye ekiplerince çalışmalar kapsamında ayrıca 2018 yılı içinde 62 bin 969 metrelik bordür çalışmasını da tamamladığı bildirildi.

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