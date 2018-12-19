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İzmit'te yol çalışmaları tamamlanıyor

İzmit Belediyesi’ne bağlı mahalle ve köylerde yol çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi'ne bağlı mahalle ve köylerde yol çalışmaları devam ediyor.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Güvercinlik köyünde yol düzenleme, Tüysüzler Mahallesi'nde asfalt yama, Çukurbağ'da korkuluk, Yenimahalle'de metruk yapı yıkımı yapıldı. İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Güvercinlik Köyü'nde baraj yoluna 550 ton stabilize serilerek araçla ulaşımı sağlandı. Ekipler tarafından Tüysüzler Mahallesi'nde iki sokakta asfalt yama çalışması yapıldı. Ardıç ve Hacı Hünkar sokaklardaki çalışmada önce zemini sağlamlaştırmak için 164 ton pmt serildi, ardından da 225 ton asfalt kullanılarak bozuk yerlerin tamiri gerçekleştirildi.


Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesindeki 35 metrelik korkuluk çalışmasında 910 kilogram demir kullanıldı.


Yenimahalle Çimenli Sokak'ta bulunan metruk yapı belediye ekiplerince yıkılarak 180 ton hafriyat bölgeden kaldırıldı.

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