İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'te yüzme bilmeyen kalmayacak

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ile İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ortaklaşa yapmış olduğu “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi ile İzmit’te yüzme bilmeyen kalmayacak.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi ile İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa yapmış olduğu “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi ile İzmit'te yüzme bilmeyen kalmayacak.


İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ve İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortak bir projeye imza attı. “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi 2 Aralık Pazartesi itibariyle Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme dersleri başladı. Proje kapsamında günde 200 öğrenciye ders verilirken haftada toplam 600 öğrenci projeden faydalanmış olacak. Alanında uzman kişiler tarafından verilen dersler Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 09.00 ile 12.00 arasında ücretsiz olarak veriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.