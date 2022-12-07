İzmit'te zabıta ekipleri kaldırım işgali denetiminde

Şehir merkezinde kontrolsüz şekilde işletme önüne teşhir amaçlı mal, eşya, masa ve sandalye koyan esnafa gerekli uyarı ve işlemler yapılıyor. Kent estetiğine uymayan, görsel kirliliğe yol açan, esnaf arası haksız rekabete zemin hazırlayan ve vatandaşların yaya yollarını kullanamamasına sebep olan kaldırım işgalleriyle ilgili çalışmalar yapılacak.

Kaldırım düzenleme çalışmalarının sürdürülebilir olması ve karışıklığa meydan verilmemesi adına yapılan plan doğrultusunda pilot bölge olarak Alemdar Caddesi, Abdurrahman Yüksel Caddesi, Rauf Orbay Sokak, Köseoğlu Sokak, Cebesoy Sokak, Dar Sokak ve Alikahya İshakpaşa Caddesi belirlendi.

Yapılan çalışmalarda her sokağın kaldırım genişlikleri, fiziki yapısı ve insan yoğunluğu açısından farklı kriterler ele alınıyor. İşletmelerin faaliyet konularına göre kullanabilecekleri azami alanlar çizgisel sınırlar ile belirlendi. Kamu yararını zedeleyen, ekiplere zorluk çıkartan ve işgale devam eden işletmelere son seçenek olarak cezai işlem uygulanacak.

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç, Eray Bodur, Nurullah Özer, İzmit Kent Merkezi Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, Alemdar Caddesi ve Dar Sokak'ta bulunan esnafı ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.