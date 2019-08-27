İzmit'te zafer etkinliklerinin ilk günü geride kaldı

İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk gününde Gazeteci Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz bir panel gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk günü geride kaldı. Etkinliklerin birinci gününde Gazeteci Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz Panel gerçekleştirdi. Panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve vatandaşlar katıldı. Panelde konuşan İsmail Saymaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir” sözüne vurgu yaparak Cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini ifade ederken, panel sonunda kitaplarını imzaladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Büyük zaferleri anlamına yakışır ve keyifle kutlamayı çok özlemişiz. Biz de gülümse İzmit bu zafer hepimizin diyerek kentin her bölgesinde herkesin hissetmesini istedik. 1 haftalık dolu dolu program hazırladık. Bu programların içerisinde panellerimiz, söyleşilerimiz, sergilerimiz, yeni kurduğumuz oda orkestrasının konserleri ve ulusal sanatçılarımızın konserleri olacak. İzmit'in kültürüne yakışır bir kutlama olsun istedik. İzmit'in her yerini büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrakları donattık. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Panelde ilk olarak konuşan Gazeteci Deniz Zeyrek, Kurtuluş Savaşı aslında Anafartalar'da başladığını ifade ederek, “Çanakkale ile başladı. Ama bakıldığı zaman Sevr anlaşmasına kadar gidilen bir süreç oluştu. Buna karşı gelen Mustafa Kemal Atatürk yol arkadaşlarıyla birlikte Samsun'a hareket etti. Ardından kongreler gerçekleştirdi. Bu kongrelerde iki soru vardı. Manda himayesi mi yoksa tam bağımsızlık mı olmalıydı. İstanbul'da ki hükümet manda himayesinin olabileceğini düşünüyordu. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tam bağımsızlık istiyordu. Ve bu düşünceyle birlikte Kurtuluş Savaşı'yla birlikte tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı” dedi.

Kurtuluş savaşı aslında iki Mustafa'nın el ele vererek kazandığı savaş olduğunu söylen İsmail Saymaz, “Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra kongreler gerçekleştirdi. İstanbul hükümeti Atatürk'ü görevden almış ve görüldüğü yerde tutuklanması emrini vermişti. Fakat Atatürk kararlıydı ve ona ilk destek çıkan silah arkadaşı Kazım Karabekir ve İsmet İnönü olmuştu. Bu süreçle birlikte meclis kurulduktan sonra Atatürk'ün ilk milletvekili seçildiği yer Erzurum olmuştu. Erzurum halkı Atatürk'e sahip çıktı. Kurtuluş Savaşı aslında iki Mustafa'nın el ele verip kazandığı savaştır. Çünkü İsmet Paşa'nın bir diğer adı da Mustafa'dır Mustafa İsmet'tir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduktan sonra cumhuriyetin savcılarına 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' dedi. Benim Atatürk'ün en çok sevdiğim sözlerinden biridir. Cumhuriyet kimindir? Cumhuriyet eşini çocuğunu kaybettikten sonra sırtında mermi taşıyanlarındır. Cumhuriyet Çanakkale'de taşımayacağı mermiyi sırtına alıp taşıyanlarındır. Cumhuriyet bu vatan uğruna ölenlerindir” diye belirtti.

Öte yandan İzmit Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ahmet Uslu'nun koleksiyonundan oluşan ve yaklaşık 50 fotoğrafın yer aldığı “Anafartalar'dan Kocatepe'ye sergisi ilk kez İzmit Kent Meydanı'nda sergilendi. 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da ise 30'da İzmitlilerle buluşacak olan Sunay Akın, Seka Park Uçutma Tepesinde Tepesi'nde Cumhuriyetin kurulduğu yılları anlatacak.