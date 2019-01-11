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İzmit'te zemin tahrip raporu açıklandı

İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içinde 4 bin 952 adet zemin tahrip ruhsatı verildiği açıklandı.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, verilen zemin tahrip ruhsatları karşılığında 5 milyon 79 bin lira harç tahsili gerçekleştirildi. İzmit'te bir yıl içinde zemin tahribi için İSU Şube Müdürlüğü tarafından 3 bin 480 adet, İSU Genel Müdürlüğü tarafından 133 adet, vatanlardan İSU kaynaklı 416 adet, SEDAŞ tarafından 83 adet, vatandaşlardan SEDAŞ kaynaklı 119 adet, İZGAZ tarafından da 721 adet başvuru olduğu kaydedildi. Kişi ve kurumların şehrin herhangi bir yerinde projeli ya da projesiz kazı çalışması yaparken İzmit Belediyesi'nden izin almak zorunda oldukları ifade edildi.

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