İzmit'teki mahallelerde çalışmalar devam ediyor

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yenidoğan, Kuruçeşme ve Bekirdere mahallelerinde merdiven, korkuluk, Tepeköy'de asfalt yama çalışması yapıldı.Yetkililer, Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak'ta 80 metrelik merdiven 53 metreküp hazır beton ile 612 kilogram demir, Kuruçeşme Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'taki 65 metre uzunluğundaki merdiven çalışmasında da 30 metreküp hazır beton ile 97 metrelik korkuluk için 440 kilogram demir kullanıldığını söylediler. Bekirdere Mahallesi Ozan, Erim ve Sabır sokaklardaki merdivenlere de tutamak çalışması yapan ekipler, Tepeköy Mahallesi Ensari, Karakuzu ve Kasım sokaklarındaki bozuk yolları 855 ton asfalt kullanarak tamir ettiler.