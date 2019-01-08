İzmit'teki projeyle sokak hayvanları zarar görmüyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın girişimleri sonucu Kocaeli Berberler Odası ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında berberlerin kullandığı jiletlerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla bir proje başlatılmıştı. 2016 yılında başlatılan proje ile İzmit'te artık jiletler çöpe atılmıyor. Berberler biriktirdikleri jiletleri İzmit Belediyesi yetkililerine vererek karşılığında kullanılmamış yeni jilet alıyor. Böylelikle jiletlerin çöpe atılması önlenerek, çöpten beslenen kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının yaralanıp ölmesi de engellenmiş oluyor. Yetkililer, proje ile geri dönüşüme işiyle uğraşan vatandaşların da ellerinin kesilip çeşitli hastalıklara yakalanmasının önlendiğini söylediler. İzmit'te geçtiğimiz bir yıl içinde 83 kilogram jilet toplanarak geri dönüşümü sağlandı.