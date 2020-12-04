İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'teki semt pazarlarına virüs kısıtlaması getirildi

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmit’teki semt pazarları artık pazarın büyüklüğüne göre içeriye girebilecek kişi sayılarına kısıtlama getirildi.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmit'teki semt pazarları artık pazarın büyüklüğüne göre içeriye girebilecek kişi sayılarına kısıtlama getirildi.


Pazar alanlarının kalabalık olması ve salgın hastalığının yayılmasına davetiye çıkarması sebebi ile Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda İzmit semt pazarlarına alınacak vatandaşların sayısı, pazar alanlarının büyüklüğüne göre belirlendi. Yeni karar ile pazar alanlarına aynı anda girebilecek kişi sayılarına kısıtlama getirildi. İzmit'te kurulan semt pazarlarına aynı anda alınacak kişi sayıları ise İzmit Kaymakamlığı tarafından duyuruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.