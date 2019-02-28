İzmit'ten İznik ziyareti

İzmit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akpınar Gençlik Merkezi tarafından Bursa'nın İznik ilçesine kültür gezisi düzenlendi.

İzmit Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Akpınar Gençlik Merkezi, merkezde görevli olan kursiyerler ve mahalle sakinleri ile Bursa'nın İznik ilçesine kültür gezisi düzenledi. Düzenlenen gezi programı ile 41 kişi İznik'in tarihi yerinde görme fırsatı buldu. İznik Gölü'nün eşsiz manzarasıyla başlayan gezi kapsamında 1'inci Murat Hamamı, 2'nci Murat Hamamı, Ayasofya Cami, Çandarlı Türbesi, Çini Fırınları, kazı alanları, Eşref Rumi Cami ve Türbesi, Hacı Özbek Cami ile İznik Çini Çarşısı gibi tarihi yerleri gezen kafile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. ü

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezisinden oldukça memnun kalan vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.