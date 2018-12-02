İzmit'ten İznik'e kültür gezileri

İzmit'ten İznik'e kültür turları düzenleniyor. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen İznik gezileri hafta içi öğrenciler, hafta sonu da vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

İznik, Bizans ve Selçuklu devletlerine başkentlik yapmış olan Roma'dan Osmanlı dönemine kadar çok sayıda tarihi eseri barındıran Bursa'nın önemli ilçelerinden biri. Dünyada eşine az rastlanan ve bütünüyle açık hava müzesi olan İznik kültür gezilerine 5 binden fazla kişinin katıldığını söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Tarihi dokusunun, cami ve türbelerinin yanı sıra doğal güzellikleri, gölü, çinisi, zeytini ve zeytinyağı ile ünlü İznik gezilerinden İzmit'te ikamet eden tüm vatandaşlarımız muhtarlıkları aracılığıyla ya da belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek yararlanabilirler.

Her mahalleden 45 kişi, özel olarak hazırlanan otobüs ile İzmit'teki mahallelerinden alınıp İznik'e götürülüyor. Yaklaşık 2 saat süren seyahatin ardından saat 10.00 civarı İznik'e ulaşan kafile eşsiz manzarasıyla İznik gölü kenarında kahvaltıyla geziye başlıyor. Gezi grubu kahvaltının ardından rehber eşliğinde tarihi ve kültürel yerleri geziyorlar. Gezi programında, 1.Murat Hamamı, 2. Murat Hamamı, Ayasofya Cami, Çandarlı Türbesi, Çini Fırınları kazı alanları, Eşref Rumi Cami ve Türbesi, Hacı Özbek Camii, İznik Çini Çarşısı, İznik Gölü gibi tarihi ve doğal güzellikleri gezen İzmitliler bol bol fotoğraf çekerek günü ölümsüzleştiriyorlar. İzmit Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezisinden oldukça memnun kalan vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.