İzmit'ten Kastamonu'ya yardım eli

İZBAK ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya desteğe gidiyor.

İzmit Belediyesi Muğla'da orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla 2 adet arazöz/su tankeri, 1 adet mobil hayvan ambulansı ile birlikte 4'ü şoför 17 kişilik alanında eğitimli gönüllü personelden oluşan Arama ve Kurtarma Ekibini bölgeye gönderdi. Yangınla mücadelede önemli bir görev üstlenen İZBAK, Kastamonu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle yardım ve destek için harekete geçti. Orman yangınlarında helikopter ve orman araçlarına su desteği sağlayan, yorulan ekipleri dinlendiren, yaralı hayvanlara müdahale eden, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan İZBAK'ın Köyceğiz'deki son ekibi de yarın İzmit'e dönüyor. 2 adet motopomp ile birlikte 8 kişilik ekip Pazartesi günü sel felaketi yaşanan Kastamonu'ya doğru hareket edecek.