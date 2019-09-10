İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzolasyon çalışması yapılan binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında, izolasyon çalışması yapan ustanın ayrılması sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında, izolasyon çalışması yapan ustanın ayrılması sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Fulya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapan ustanın mesaisini tamamlayarak eve gitmesi sonrasında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu panikle 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan yada dumandan etkilenen olmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.