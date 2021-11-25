Jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara KADES'i tanıttı

Kocaeli'de jandarma ekipleri, fabrikada çalışan kadınlara KADES uygulamasını tanıtarak, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Gebze ve Dilovası'ndaki fabrikalarda çalışan kadınları ziyaret etti. Personellere, İçişleri Bakanlığınca hizmete sunulan Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı yapıldı ve nasıl kullanacakları gösterildi. Kadın çalışanların sorularına tek tek cevap veren jandarma ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.