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Jandarma ekiplerinden Gölcük'te trafik uygulaması

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan ve 127 aracın kontrol edildiği uygulamada 6 sürücüye toplam 900 TL ceza kesildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan ve 127 aracın kontrol edildiği uygulamada 6 sürücüye toplam 900 TL ceza kesildi.



Gölcük Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaların soğuması ile kış lastiği takmayan sürücülerie yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Son olarak ekipler tarafından Kampara Mahallesi tarafından yapılan uygulamada 2 saat içerisinde 127 araç kontrol edildi. 152 kişinin kimlik kontrolü yapıldığı uygulamada 6 sürücüye toplam 900 TL para cezası kesildi.



Jandarma ekipleri tarafından kırsal bölgelerde kontrollerin yoğun bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi

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