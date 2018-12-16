Jandarma ekiplerinden Gölcük'te trafik uygulaması

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İlçe Jandarma komutanlığı tarafından yapılan ve 127 aracın kontrol edildiği uygulamada 6 sürücüye toplam 900 TL ceza kesildi.

Gölcük Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaların soğuması ile kış lastiği takmayan sürücülerie yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Son olarak ekipler tarafından Kampara Mahallesi tarafından yapılan uygulamada 2 saat içerisinde 127 araç kontrol edildi. 152 kişinin kimlik kontrolü yapıldığı uygulamada 6 sürücüye toplam 900 TL para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri tarafından kırsal bölgelerde kontrollerin yoğun bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi