İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda, 900 gram skunk maddesi ve 99 sentetik hap ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda, 900 gram skunk maddesi ve 99 sentetik hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İzmit'te bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 900 gram skunk, 99 sentetik hap ve hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

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