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Jandarma, inşaat malzemelerini çalan 3 hırsızı suçüstü yakaladı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir inşaata ait malzemeleri çalarak kamyonete yükleyen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir inşaata ait malzemeleri çalarak kamyonete yükleyen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre Başiskele Doğantepe Mahallesi'nde inşaat halindeki binaya ait malzemeleri kamyonete yükleyen şahısları gören çevredekiler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine giden Başiskele İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inşaat malzemelerini kamyonete yükleyerek çalmaya çalışan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince yakalanan İ.İ., A.Ş. ve İ.Ş. isimli 3 şahıs, alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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