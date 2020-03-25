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Jandarma karantina denetimlerini sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı Genelgesi ile Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde karantina denetimlerini sürdürüyor.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı korona virüs salgını nedeni ile evden çıkmaları kısıtlanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, bir taraftan ise yurt dışı ve umreden dönen yaklaşık 500 vatandaşı ziyaret ederek bilgilendirme yapıyor. 10 ilçede sorumluluk bölgelerinde 14 gün karantina süreci uygulanırken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca yapılan denetimlerde evlerinde izolasyon olup olmadığı kontrol edilirken, sürece uymayanlara kabahatler kanununa göre işlem yapılacak. Habersiz bir şekilde ısrarla uymayanlar olursa haklarında toplum sağlığını tehlikeye atmaktan savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

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