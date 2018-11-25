Jandarmadan ceza için değil kadına şiddete karşı çevirme

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kez kadınlar için uygulamaya çıktı. İzmit-Kandıra yolu üzerinde yapılan uygulamada ekipler tarafından durdurulan araç sürücülerine ceza yazmak yerine kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Jandarma tarafından durdurulan sürücüler, ceza yazılacağı düşüncesiyle açtıkları kapılarından, Kadınlara yönelik şiddete karşı jandarma ekiplerinin broşür dağıttığını görünce önce şaşırdılar daha sonra mutlu oldular. Dağıtılan broşürlerde, "Kadına şiddete dur de. Korkma, sinme, yeter ki iste. Jandarma her zaman her yerde hizmetinizde. Aile içi şiddete son'' gibi sloganlar ile olası şiddet durumlarıyla karşılaşan veya mağduru olanların yapması gerekenler hakkında bilgiler yer aldı.