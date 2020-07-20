İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan drone'lu kenevir operasyonu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda ormanlık alanda bin 43 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda ormanlık alanda bin 43 kök kenevir ele geçirildi.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karamürsel ilçesi Avcıköy Mahallesi Büyükdüz mevkiinde drone ile yapılan arazi taramasında, ağaçların arasına kenevir dikildiği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen bölgeye yapılan operasyonda bin 43 kök kenevir ele geçirildi. Toplanan kenevirlere el konulurken, kenevirleri eken şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.