Jandarma'dan uyarı anonsu

‘'Sağlığınız için lütfen evde kalınız''

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilimizde sorumluluk alanında bulunan 10 ilçe 258 mahallede cadde ve sokaklarda ekip otolarının megafonlarından, ‘'sevgili vatandaşlarımız, kalabalık ortamlardan kendi sağlığınız için uzak durmanız önemle rica olunur. 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Evinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Sağlığınız için lütfen evde kalınız. Uyarılarımızı dikkate aldığınız için teşekkür ederiz'' şeklinde uyarı anonsu yapıldı. Çalışmalarda maske ve eldiven kullanan ekipler, bir araya gelen kişileri de tedbirler konusunda bilgilendirdi. Bu denetimlerin belli aralıklarla yapılacağı bildirildi.