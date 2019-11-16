Jandarmadan uyuşturucu baskını

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde R.B. isimli şahsın kullandığı araç Karamürsel ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 4,63 gram metamfetamin ve buna ait kullanım aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet 7,65 mm'lik fişek ve 5 adet sentetik hap ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden şüpheli M.K. isimli şahsın evinde yaptıkları aramada alüminyum folyoya sarılmış 29 adet küçük paket halinde toplam 86,19 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7,50 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 adet ekstacy, 11 adet sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 34 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet esrar değirmeni, 5 adet metamfetamin içme aparatı ve 1 adat muştalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, R.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.