Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir evde S.T. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.T. ve S.Ç. isimli 2 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda ise çeşitli cins ve marka uyuşturucu-uyarıcı özelliği bulunan 617 sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.