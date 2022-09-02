İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kilo 535 gram uyuşturucu ve 115 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 kilo 535 gram uyuşturucu ve 115 kök kenevir ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başiskele ve Körfez ilçesinde 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 kilo 384 gram esrar, 151 gram metamfetamin, 115 kök kenevir, hassas terazi ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler malzemelere el koyarken, olayın 3 şüpheli ise gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslardan biri serbest bırakılırken, diğer iki şahsın da gözaltı süresi devam ediyor.

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