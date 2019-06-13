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Jandarmanın okul önü denetimlerinde aranan 5 şahıs yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de okul çevrelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de okul çevrelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Uygulamalarda kurallara uymayan araçlara ise 19 bin 808 TL ceza kesildi.


Kocaeli'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor. Çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik 32 ayrı noktada okul çevrelerinde, servis araçları ve sigara satışı yapan yerlere yönelik denetimlerde 162 personel görev aldı. Yapılan denetimlerde 2 bin 827 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. Toplamda bin 159 aracın kontrol edildiği uygulamalarda 9 araç trafikten men edilirken, 27 araca da 19 bin 808 TL para cezası uygulandı.

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