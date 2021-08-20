İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jiletle kendini kesen şahsın sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisini jiletle kesen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini jiletle kesen şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı yaptı. Kanlar içindeki şahıs, güçlükle ikna edilerek hastaneye götürüldü.


Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Acısu mevkiinde meydana geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken M.K., elindeki jiletle kendisini kesmeye başladı. Kanlar içinde kalan şahıs için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise şahsı hastaneye götürmek için uzun süre dil döktü. Şahıs kendisini ikna etmeye çalışan sağlık ekipleri ile ilaç pazarlığı yaptı. Sağlık ekiplerinin ikna ettiği şahıs İzmit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşlar ise olayı şaşkın gözlerle izledi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.