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Judocular kuşak sınavında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un judocuları, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen online sınavların ardından kuşak sınavlarına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un judocuları, Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen online sınavların ardından kuşak sınavlarına katıldı.


18 Ocak Pazartesi günü yapılan online teori sınavında başarılı olan Büyükşehir Kağıtspor'un 34 judocusu, Seka Sporcu Eğitim Merkezi Judo Salonunda yapılan uygulama sınavında ter döktü. Sınavlara katılan 34 sporcudan 1 kişi 5. Dan, 1 Kişi 4. Dan, 5 Kişi 3. Dan, 5 Kişi 2. Dan ve 22 Kişi 1. Dan Siyah Kuşak sınavlarına katıldı. Sporcuların sınav görüntüleri de kaydedildi.


Sporcuların görüntüleri Judo Federasyonu sitesine yüklenecek. Yüklenen görüntüler, Judo Federasyonu Sınav Komisyonu tarafından incelenerek başarı durumları sporculara bildirilecek.

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