Judoda zirvenin adı kağıtspor

Kocaelili judocular, Ümitler Türkiye Judo 1'inci ligini üst üste 2'inci kez namağlup tamamladılar.

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Ümitler Türkiye Spor Toto Judo 1'inci Ligi, Ankara Judo Federasyonu Spor Salonunda gerçekleştirildi. 20 kulüpten seçkin judocuların tatamiye çıktığı müsabakalarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular 1. etaptaki yenilmezlik serisini devam ettirerek 2'inci etap sonunda namağlup şampiyon oldu.

Ankara'da Judo Federasyonu binasında bulunan spor salonunda iki gün süren karşılaşmalarda takımlar, 4'er kadın ve erkek judoculardan oluşan ekiple 8 siklette mücadele yaptı. Finaller sonunda zirvede Büyükşehir Kağıtspor ekibi yer alırken, ikinciliği EGO 48 puanla, üçüncülüğü aynı puan ve averajla İstanbul BBSK, Balıkesir İDA SK ise 45 puanla üçüncülüğü paylaştı. Spor Toto Ümitler Judo Mix takımlar 1'inci Lig ilk etabını namağlup tamamlayarak Ankara'ya gelen Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı judocuları ligin ikinci etabını da en yakın rakibine 9 puan fark açarak 57 puanla yenilgisiz olarak şampiyon tamamladı. Müsabakalardan sonra dereceye giren takımlara kupa ve katılım belgeleri federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Milli Takımlar Teknik asbaşkanı Murat Levent Şahin ve lig kurulu üyeleri ve Olimpiyat şampiyonu Hüseyin Özkan tarafından verildi.

Öte yandan Büyükşehir Kağıtspor altyapısında yetişen Milli sporcu Gülsen Demirtürk, dünyanın en iyi sporcularının katıldığı Karate 1 A Serisinde -50 kilogramda şampiyon oldu. Dünya Karate Federasyonu tarafından Çin'in Şangay kentinde düzenlenen Dünya Kupası Karate 1 A Serisi'nin dördüncü ve son etabında 80 ülkeden bin 176 karateci mücadele etti. 9 kadın, 13 erkek sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kağıtspor altyapısında yetişen 4 karateci de yer aldı.

Şangay Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Milli takım adına en flaş sonuca Büyükşehir Kağıtspor altyapısında yetişen Gülsen Demirtürk imza attı. Kumite 50 kiloda mücadele eden 2 bin doğumlu genç karateci, finalde karşılaştığı son dünya üçüncüsü Avusturyalı Bettina Plank karşısında 1-0 kazandı. 2016'da ümitler 54 kiloda Avrupa ikincisi olan milli karateci, kariyerinin önemli başarılarından birine imza atarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları hanesine yazdırdı.