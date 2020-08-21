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Kabakoz'a 300 araçlık tır parkı

Körfez Kabakoz bölgesinde, 40 dönümlük alanda hayata geçirilen tır parkı alanı tamamlandı.


Kocaeli'nin Körfez ilçesine yeni tır parkları kazandırılıyor. Özellikle mahalle aralarında ve ana cadde üzerinde yer alan parklanmaların önüne geçmek adına ilçe genelindeki park alanlarını çoğaltan Körfez Belediyesi, Kabakoz bölgesindeki 40 dönümlük alanda hayata geçirdiği tır parkı alanını tamamlayarak çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. 300 aracın park edebileceği 40 dönümlük alanda bulunan parkta, sosyal donatı alanı da olacak. Kirazlıyalı'da da bir park alanı oluşturulmasıyla birlikte mahalle aralarına gelişi güzel bırakılan tırlarla ilgili de denetimler daha sıkı hale getirilecek.

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