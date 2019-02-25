Kabaoğlu'nda tapular sahiplerini buluyor

İzmit Belediyesi tarafından 170 hektarlık alan yaklaşık 658 adet imar parselinin üretildiği alanın tapuları sahiplerine teslim ediliyor. Şubat ayı başında başlanılan ve şimdiye kadar yaklaşık 200 vatandaşa tapularının teslim edildiğini belirten İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkilileri, dağıtımların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini duyurdu. Vatandaşlara tapuları Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala tarafından teslim edildi.