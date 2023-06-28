Kabir ziyareti yapan vatandaşlara 25 bin çiçek dağıtıldı

Ayrıca vatandaşlara 25 bin çiçek dağıtıldı.

Vatandaşların daha güzel şartlarda kabir ziyareti yapmaları için mıntıka temizliği, çim biçme, yabani ot tırpanlama ve parke yol yapımı gibi çalışmalarını arefe günü öncesi bitiren Başiskele Belediyesi ekipleri, arefe günü kabir ziyaretine gelen vatandaşa ücretsiz çiçek dağıttı. Ekipler, arefe günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara 25 bin çiçek dağıttı. Kent genelindeki her bir kabristanın girişinde kurulan stantlarda çiçek dağıtımı gerçekleştirilirken, vatandaşlar uygulama dolayısıyla Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye teşekkür etti. Kurban Bayramı'nın arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren yakınlarının mezarlıklarına akın eden hemşehrilerini yalnız bırakmayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, kentteki her bir kabristanı ve şehitlikleri gezdi.