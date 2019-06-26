Kaçak alkol satan büfeye KOM baskını

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir büfeye yapılan baskında 181 şişe kaçak alkol, 12 adet de sahte bandrol ele geçirildi. Olayla büfe sahibi kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince İzmit'te bir büfede kaçak alkol satışı yapıldığı istihbaratı üzerine inceleme başlatıldı. Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan büfeyi takibe alan KOM ekipleri, büfeye baskın yaptı. Büfede, büfe sahibinin ikamet ve aracında yapılan aramalarda 181 şişe kaçak alkol ve 12 adet sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, hakkında yasal işlem yapılarak savcılığa sevk edildi.