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Kaçak imalata geçit vermediler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin tespit ettiği kaçak imalathaneyi zabıta ekipleri mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerinin tespit ettiği kaçak imalathaneyi zabıta ekipleri mühürleyerek ticari faaliyetten men etti. Öte yandan, iş yeri içerisinde piyasaya sürülmek çok sayıda sıvı ve toz deterjan yapımında kullanılan hammadde ele geçirildiği öğrenildi.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kaçak imalathane, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek ticari faaliyetten men edildi. Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından, piyasaya sürülmek üzere çok sayıda sıvı ve toz deterjan ile deterjan yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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