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Kaçamadan yakayı ele veren gaspçı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evde gasp girişiminde bulunan kadın, kaçamadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde gasp girişiminde bulunan kadın, kaçamadan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 17 Aralık saat 03.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evinde gasp edildiği ihbarı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde gasp olayını gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kalan şahsın N.E. isimli kadın olduğu belirlendi. Ekipler tarafından şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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